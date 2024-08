La perquisizione si è poi estesa alla sua abitazione nel centro di Caivano, dove sono stati rinvenuti ulteriori 150 grammi di cocaina e una quantità simile di crack, nascosti all’interno di un portavivande per bambini.

Oltre agli stupefacenti, i Carabinieri hanno sequestrato anche appunti sulla contabilità dello spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 47enne è stato posto in stato di detenzione e si trova attualmente in carcere, in attesa del processo.