Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha arrestato due persone in distinte operazioni sul territorio.

Operazioni antidroga: due arresti tra Caivano e Napoli

Il primo intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Afragola. Durante un servizio di controllo in via Cuoco a Caivano, i poliziotti hanno notato un 47enne – già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici – che, a bordo di uno scooter, ha ceduto qualcosa a un altro individuo in cambio di denaro. L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di otto involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 20 grammi, e di 55 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

La seconda operazione ha avuto luogo in piazza San Francesco di Paola, nel cuore di Napoli, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un 17enne tunisino, irregolare sul territorio italiano. Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva droga in cambio di denaro. Anche lui ha cercato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato. Addosso aveva otto involucri di hashish, per un totale di circa 17 grammi, e 30 euro in contanti. Entrambi gli arrestati dovranno rispondere dell’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.