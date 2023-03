La sua auto è ferma da dieci anni nel cortile di casa a Caivano. Ma il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) gli recapita un multa a casa per una presunta infrazione commessa a 1000 chilometri di distanza.

Auto ferma a Caivano da 10 anni, riceve una multa dal Friuli

Il proprietario della macchina, una Mitsubishi Sport, non credeva ai suoi occhi quando si è ritrovato davanti il verbale della polizia locale friuliana per un divieto di sosta commesso in uno spazio riservato agli scuola bus. Peccato che quell’auto sia ferma da almeno dieci anni ed è sprovvista anche di assicurazione. Il proprietario – spiega Il Mattino – ha ammesso di non conoscere neanche l’esistenza di quel paesino del Nord Italia.

A quel punto l’automobilista ha deciso di impugnare la contravvenzione e di affidare il ricorso a un avvocato di fiducia. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sono un errore di trascrizione del numero di targa oppure un autoveicolo clonato che girerebbe indisturato in Friuli Venezia Giulia.