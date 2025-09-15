Caivano, minaccia moglie e suocero durante festa comunione della figlia: scarcerato

Scarcerato l’uomo che aveva aggredito e minacciato di morte moglie e suocero durante la festa di comunione della figlia a Caivano. Difeso dall’avvocato Marco Spena del foro di Napoli, il 40enne si è presentato davanti al giudice per l’udienza di convalida. Il gip di Napoli Nord, accogliendo le richieste della difesa, ha disposto la sua scarcerazione, ritenendo che non fossero più sussistenti i presupposti per mantenere la custodia cautelare in carcere.

Caivano, minaccia e aggredisce moglie e suocero durante comunione della figlia: scarcerato

Nel corso dei festeggiamenti, avvenuti la settimana scorsa, il 40enne aveva minacciato di dare fuoco alla moglie e al suocero a seguito di una discussione scoppiata tra una portata e l’altra. La situazione era degenerata al punto da richiedere l’intervento dei carabinieri. La vicenda continua comunque a essere seguita dalla magistratura, con l’indagine per maltrattamenti ancora in corso.