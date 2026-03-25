Sequestro da 20 milioni a Caivano: nel mirino imprese legate al clan Angelino-Gallo

Il Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione ha disposto un sequestro da circa 20 milioni di euro nei confronti di imprenditori ritenuti vicini al clan camorristico Angelino-Gallo, attivo nel territorio di Caivano. Il provvedimento è attualmente in fase di esecuzione da parte della Direzione Investigativa Antimafia (DIA).

Indagine su imprenditori legati alla camorra

L’operazione nasce da una proposta congiunta avanzata dal Procuratore della Repubblica e dal Direttore della DIA, nei confronti di un soggetto considerato di alto profilo criminale, ritenuto responsabile del controllo delle attività estorsive dei clan storicamente egemoni nell’area di Caivano. Secondo gli inquirenti, le indagini hanno fatto emergere legami tra il proposto e una rete imprenditoriale familiare, con un’apparente crescita economica giudicata anomale e sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati.

Società sotto osservazione: commercio e ristorazione

Le verifiche patrimoniali hanno riguardato una catena di società operanti nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di articoli per la casa, accomunate dall’utilizzo di un marchio riconducibile alla stessa famiglia e ben noto sul territorio. Sotto la lente anche un’impresa nel settore della ristorazione, che secondo gli investigatori sarebbe direttamente riconducibile al soggetto proposto per la misura di prevenzione.

Gli accertamenti hanno evidenziato inoltre la presenza di disponibilità finanziarie e patrimoniali ritenute sproporzionate, anche in capo a imprenditori formalmente incensurati e non destinatari, finora, di provvedimenti giudiziari.

Sequestro di beni per 20 milioni di euro

Nel dettaglio, il decreto del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro finalizzato alla successiva eventuale confisca di: 4 società, 2 immobili e 39 rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato di circa 20 milioni di euro, calcolato anche sulla base del volume d’affari delle aziende coinvolte.