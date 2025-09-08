A Caivano, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo di 40 anni per maltrattamenti in famiglia e ubriachezza molesta. L’intervento è avvenuto in un albergo della zona, dove si stava svolgendo il pranzo per la Prima Comunione della figlia.

Caivano, minaccia di morte moglie e suocero durante comunione della figlia: arrestato

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe minacciato di morte la moglie, di 36 anni, e il suocero, tentando di aggredirli. I Carabinieri hanno separato i protagonisti della vicenda e hanno accompagnato l’uomo in caserma. Sul posto è intervenuto anche il 118 per prestare assistenza alla donna.

In caserma, l’uomo è stato sottoposto a due alcol test che hanno rilevato rispettivamente tassi alcolemici di 1,54 g/l e 1,58 g/l, superiori al limite legale di 0,5 g/l. Il 40enne, già arrestato in passato per maltrattamenti nei confronti della moglie, è stato nuovamente arrestato per lo stesso reato. Alla vittima è stato attivato il Codice Rosso, e ha formalizzato denuncia per le violenze subite.