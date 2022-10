Si chiamava Maria Mellone e aveva solo 56 anni. E’ morta improvvisamente dopo aver accusato un malore. La notizia ha fatto rapidamente il giro della comunità di Caivano, dove la donna era molto conosciuta.

Caivano, Maria muore improvvisamente: aveva 56 anni

Disponibile e solare, sposata con figli, Maria lascia un vuoto a Pascarola, la frazione caivanese dove viveva. Sono tanti i messaggi social che la ricordano in questi giorni. «È un giorno triste», scrive il consigliere Giuseppe Mellone, suo cugino. «Il tuo sorriso contagioso è il tuo essere sempre buona con tutti non si può dimenticare. Ti porterò per sempre nel mio cuore. Sempre. Ovunque tu sia, con affetto infinito, fai buon viaggio Mary».

Pochi giorni fa, nello stesso quartiere e in circostanze simili, sarebbe venuta a mancare un’altra mamma, di 40 anni appena. Caivano deve così affrontare due lutti improvvisi nel giro di una settimana. Maria lascia il marito Peppe, i figli Carlo e Miriam. I funerali si terranno domani nella Parrocchia San Giorgio Martire di Pascarola alle 11. Attesa la presenza di amici, parenti e conoscenti. La salma della donna arriverà alla Sala del Commiato di Via Rosselli, oggi, alle ore 16:00. Si potrà salutarla fino alle ore 20:00.