Sarebbe stato ferito in un presunto raid legato allo spaccio di droga a Caivano: è questa la ricostruzione degli inquirenti su cosa sia accaduto al 27enne che, due sere fa, è giunto al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Frattamaggiore con una pallottola nel polpaccio.

Caivano, la camorra torna a seminare paura: 27enne gambizzato in un raid legato allo spaccio

Come anticipa Il Mattino il giovane, Francesco Fusco, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio, dopo la rimozione dell’ogiva, non verserebbe in gravi condizioni.

Ai Carabinieri della Compagna di Caivano, guidati dal capitano Antonio Maria Cavallo, ha raccontato che mentre stava passeggiando nei pressi delle palazzine del “Bronx”, sarebbe stato affiancato da alcuni sconosciuti, uno dei quali ha esploso un colpo di pistola contro di lui, senza un apparente motivo. La versione del 27enne, però, non ha convinto gli inquirenti che hanno effuattato una ricognizione sul luogo del ferimento, senza però raccogliere elementi significativi.

Il contesto criminale nella zona, già colpito da episodi precedenti, è nuovamente all’attenzione delle forze dell’ordine dopo mesi di relativa calma. Il ferimento di Fusco alza il livello di guardia in città, dopo il recente clamore mediatico legato al caso delle due bambine vittime di stupro nel Parco Verde.

Le “piazze di spaccio” nel Parco Verde e nelle “filiali” del Bronx, le palazzine popolari di Via Atellana, continuano a rappresentare focolai di attività illecite. Nonostante i blitz e le operazioni “alto impatto”, la criminalità organizzata mantiene la sua presa sul territorio, dimostrando una resilienza che sfida gli sforzi di bonifica e le nuove politiche di sicurezza.