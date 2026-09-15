Caivano, miasmi irritanti da azienda di vernici: sindaco chiude le scuole

La puzza nauseabonda di sabato scorso, che aveva costretto migliaia di persone a barricarsi in casa, si e’ ripresentata questa mattina all’alba. Miasmi irritanti sono fuoriusciti nella notte dalla terza cisterna presente nello stabilimento della PPG, azienda specializzata nella produzione di vernici e rivestimenti, nella zona Asi di Caivano.

Sabato erano state interessate due cisterne, contenenti una miscela già trattata con materiali inertizzanti. Entrambe si erano deformate a seguito di una reazione, provocando la fuoriuscita della sostanza e generando quell’odore acre avvertito a chilometri di distanza. Uno scenario che si è ripetuto questa mattina, già dalle prime luci dell’alba. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al nucleo specializzato NBCR per effettuare le verifiche e mettere in sicurezza l’area, che è stata sottoposta a sequestro. Sull’origine e sulle cause delle fuoriuscite sono in corso le indagini dei Carabinieri. Il sindaco di Caivano, Antonio Angelino, ha firmato per la giornata di oggi un’ordinanza contingibile e urgente con la quale ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole, dei parchi pubblici e del cimitero, raccomandando inoltre ai cittadini l’utilizzo delle mascherine.

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