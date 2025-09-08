Paura lungo la rampa della Statale Sannitica, al confine con il Parco Verde di Caivano, dove un automobilista ha denunciato di essere stato vittima di un lancio di grosse pietre da parte di alcuni giovani. A bordo dell’auto c’erano la moglie e la figlia di appena tre mesi. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite, ma la paura è stata enorme.

Caivano, baby gang prende di mira auto con a bordo neonata: pietre di tufo contro i finestrini

Secondo quanto raccontato dall’uomo a Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, le pietre, di tufo e di grandi dimensioni, avrebbero potuto provocare un grave incidente. Per tutelare la famiglia, l’automobilista non si è fermato per documentare l’accaduto, ma ha segnalato subito l’episodio alle forze dell’ordine di Caivano e Castello di Cisterna.

Borrelli ha sottolineato che non si tratta di un episodio isolato: negli ultimi anni più volte si sono verificati atti simili su cavalcavia e strade trafficate, il più eclatante lungo la strada statale 268, con decine di segnalazioni.

«Lanci di pietre e sassaiole non sono semplici bravate, ma gesti criminali che possono trasformarsi in tragedia», ha dichiarato il parlamentare, evidenziando il grave rischio per la vita di persone innocenti. Le autorità locali stanno indagando per identificare i responsabili e prevenire futuri episodi di questo tipo.