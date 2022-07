È morta la baby sitter cinquantenne, di origine filippina, che nella tarda mattinata di ieri è caduta in una piscina privata di una villa sui colli bolognesi insieme alla bimba di appena due anni che accudiva.

Cade in piscina con la bimba, muore la babysitter: la piccola è in rianimazione

Sono stati altri dipendenti a notare i corpi nella piscina e a dare l’allarme. Sul posto sono arrivate prima le ambulanze e poi le gli agenti della polizia. I sanitari del 118 hanno tirato fuori bimba e tata, che sono state rianimate e trasportate in ospedale.

La piccola è in prognosi riservata al Sant’Orsola di Bologna. La baby sitter è stata inizialmente ricoverata in rianimazione all’ospedale Maggiore – già in condizioni molto gravi – poi le sue condizioni sono peggiorate ed è deceduta. La dinamica di quanto è accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Al momento non è chiaro se la baby sitter si sia sentita male dopo aver visto la piccola cadere in acqua e avere cercato di salvarla, o se il malore sia stato precedente e abbia fatto cadere entrambe nella piscina.