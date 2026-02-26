Un operaio di 68 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Casalduni, in provincia di Benevento. La tragedia si è consumata nell’area alle spalle dello Stir, dove è in corso la realizzazione della galleria a servizio del potabilizzatore della diga di Campolattaro. A riportare la notizia è Ottopagine.it.

Cade da macchina spruzza cemento nel beneventano: morto operaio 68enne di Pompei

La vittima si chiamava Nicola, era originario di Pompei e viveva con la famiglia nella città mariana. Dipendente dell’impresa impegnata nei lavori, secondo una prima ricostruzione – ancora in fase di accertamento – sarebbe caduto da un mezzo utilizzato per spruzzare il cemento, finendo violentemente al suolo e urtando, forse, anche contro sbarre o strutture in ferro presenti nel cantiere.

Immediato l’allarme, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Su disposizione della Procura, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, dove la prossima settimana il medico legale Emilio D’Oro, incaricato dal pm, eseguirà l’autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Benevento, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, insieme ai funzionari dell’Ispettorato del lavoro per i necessari accertamenti.