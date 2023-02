Un malore è costato la vita ad Alfonso D’Addio, detto Massimo. L’uomo, un operaio di 49 anni, si è sentito male all’esterno della sua automobile a Brusciano, in provincia di Napoli. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna.

Brusciano, malore killer a lavoro: Alfonso muore a 49 anni

Secondo quanto spiega Edizionecaserta, Alfonso, originario di San Felice a Cancello, è stato ritrovato senza vita dai colleghi nei pressi della sua macchina. Lavorava come dipendente di una società del gas. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che hanno praticato le manovre di rianimazione.

La notizia è giunta presto in provincia di Caserta, nella zona tra la località Vigliotti e i Ponti Rossi, dove la vittima abitava. Sotto choc amici e parenti. La salma è stata trasportata presso l’istituto di Medicina legale del Policlinico di Napoli. La Procura avrebbe disposto l’autopsia per ricostruire le cause del decesso.

Il precedente

In circostanze simili è morto anche Manlio Iannotta, 70enne di Casagiove. Pochi giorni fa l’uomo si trovava nei pressi di un cantiere di Vitulazio quando è stato vittima di un malore. Ad accendere i riflettori su questo episodio però le circostanze in cui lavorava il 70enne: senza regolare contratto e in età avanzata.