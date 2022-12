Brindisi di Natale e Capodanno a Giugliano, istituito dispositivo di traffico: chiuse alcune strade

Si procederà, invece, in senso unico in via Palumbo dall’angolo di Via Labriola all’angolo di Via Cacciapuoti direzione Via Pirozzi e Via Cumana dall’angolo Via Concezione all’angolo di Via S’Anna direzione Via S’Anna.

Considerato inoltre che per esigenze dovute alla sicurezza degli avventori durante gli eventi, è stato disposto il divieto di sosta in Via Roma dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Prevista anche l’apertura di via Aviere Luigi Iodice, per agevolare la sosta dei veicoli di avventori e commercianti, visto il divieto istituito in Via Roma.

I residenti delle zone interessate alla limitazione della circolazione, potranno accedere ed uscire dalle proprie abitazioni, dai varchi più vicini non interessati dagli eventi. Deviazione dei mezzi pesanti da Piazza Trivio verso Via Licoda.