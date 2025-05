Caos traffico lidi litorale domizio-flegreo, in arrivo ordinanze per contingentare l’accesso: a Pozzuoli divieto dopo le 17

Per evitare che le strade verso i lidi dell’area flegrea e domiziana si trasformino in trappole di lamiere sotto il sole, i sindaci dei Comuni interessati sono pronti a firmare nuove ordinanze che regolamenteranno l’afflusso e il deflusso dei veicoli in specifiche fasce orarie. È quanto emerso dal vertice convocato oggi dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle criticità registrate nei giorni scorsi. A riportarlo è l’ANSA.

Caos traffico verso i lidi, in arrivo ordinanze per contingentare l’accesso: a Pozzuoli divieto dopo le 17

Nella giornata di ieri migliaia di auto sono rimaste intrappolate nel traffico anche per oltre quattro ore, una situazione definita “da tenere sotto stretto controllo per evitare ulteriori rischi”. “Come primo provvedimento – ha annunciato il Prefetto – ci sarà un’ordinanza del sindaco di Pozzuoli che vieterà l’accesso ai lidi dopo le 17. Dalle 20 in poi si potrà entrare solo per attività autorizzate”. Misure simili potrebbero essere adottate anche dal Comune di Giugliano.

All’incontro hanno preso parte anche i vertici della Polizia Stradale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Prefettura di Caserta. Dal tavolo è emersa anche una linea dura contro la sosta selvaggia: le auto parcheggiate in modo irregolare, che ostacolano il regolare flusso del traffico, saranno rimosse senza eccezioni. “Si tratta di una situazione complessa – ha aggiunto Di Bari – ma sarà previsto un rafforzamento dei controlli anche da parte delle polizie locali”.