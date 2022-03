Tragedia a Boscoreale, camion perde carico di verdure e uccide un passante. i fatti sono accaduti in via Sardoncelli, strada a confine con Scafati, nella tarda mattinata di oggi giovedì 24 marzo.

Tragedia a Boscoreale, passate ucciso dal carico perso da un camion

Un autotrasportatore aveva da poco ritirato un carico di cassette di aglio da un terreno agricolo. Per cause ancora in fase di accertamento, improvvisamente, in curva il camion ha perso il carico.

Proprio in quel momento, in quel tratto di strada, si trovava un uomo che sta passeggiando a piedi ed è stato preso in pieno da alcune cassette. L’uomo sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani insieme con i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Torre Annunziata per le verifiche e gli accertamenti. L’uomo alla guida del camion in stato di choc è stato poi sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Al momento non è stata ancora resa nota l’identità della vittima.