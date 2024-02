Armi da sparo ma soprattutto coltelli, pugnali e tirapugni facilmente occultabili nelle tasche dei pantaloni o in quelle dei giubbotti. I carabinieri di Napoli hanno reso noti i risultati dei controlli effettuati nel mese di gennaio, con tanti sequestri di armi, anche tra i giovanissimi.

Boom di armi tra Napoli e provincia, coltelli nelle mani di minori: i dati di gennaio

Sono 21 le armi da fuoco sequestrate, 16 quelle da taglio. 13 quelle improprie come tirapugni, mazze, nunchaku e 194 munizioni. Il conto degli arresti per porto e detenzione di armi arriva a 17 (1 minore), 23 le persone denunciate (6 minori).

Tra gli ultimi sequestri quello di Boscoreale. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni Pasquale Vitiello, 60enne del posto e già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto una pistola semiautomatica Walter PP calibro 9, con matricola abrasa. E ancora un fucile sovrapposto Franchi cal. 12 risultato provento di un furto commesso a Vitulazio nel 2019. Sequestrate anche 187 cartucce di vario calibro. Vitiello è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.

Denunce a Volla e a Giugliano

Nel comune di Volla i carabinieri della stazione locale hanno denunciato per porto di armi due 15enni del posto. Durante un controllo in via Petrarca, in strada, sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico. Ancora a Giugliano, i militari della sezione radiomobile hanno denunciato tre giovani: due 18enni e un 25enne. Erano all’interno di un bar in corso campano e ognuno è stato trovato con un coltello diverso nelle tasche.

Nella provincia a nord di Napoli, stessa sorte è toccata ad un 26enne napoletano. Fermato in auto a pochi passi dalle «Vele» di Scampia. Nel veicolo un coltello a serramanico, un coltello a farfalla e 1 mazza da baseball.

Controlli a Napoli

Appena qualche giorno fa, nel sabato sera della movida cittadina, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno denunciato due minorenni e un 24enne. Il più grande era in via Mezzocannone insieme ad altri amici, agganciato alla cintura un coltello a serramanico. Tra i vicoli dei «baretti» di Chiaia il 16enne, armato di un pugnale senza manico: in tasca solo una lama appuntita. Il più piccolo dei tre, appena 15enne, era in largo Berlinguer. Addosso un coltellino svizzero.

Arresto a Castellammare

A Castellammare un 23enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi. Nella manica della tuta un coltello a farfalla, addosso uno scalpello, una lama senza manico, 2 frammenti di vetro e vari pezzi di ferro arrugginiti e appuntiti.