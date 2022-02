Arriva il bonus Sud, il credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, che fanno parte di un “progetto di investimento iniziale”.

Bonus Sud: cos’è

Essi sono destinati a strutture produttive presenti nelle seguenti Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L’agevolazione, va ricordato, è differenziata in base alla dimensione aziendale e all‘ubicazione territoriale delle strutture produttive. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, attraverso due risposte all’interpello numero 68 e numero 69, ha dato alcune indicazioni in merito al Bonus Sud.

Requisiti

Per ottenere l’agevolazione, gli investimenti devono far parte di un “progetto di investimento iniziale”, cioè essere relativi all’acquisto di “macchinari, impianti e attrezzature varie”. Inoltre devono essere “destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio” delle aree puntualmente individuate dalla norma. Per “struttura produttiva” si intende ogni singola unità locale o stabilimento, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.

Puo essere: