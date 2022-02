Il 31 gennaio 2022 è stato l’ultimo giorno utile per presentare l’Isee aggiornato per i beneficiari del reddito di Cittadinanza. Un documento fondamentale, da inviare all’Inps, nel quale vengono inserite eventuali variazioni del patrimonio e attività lavorativa.

Reddito di cittadinanza: novità di febbraio

La mancata presentazione dell’Isee aggiornato comporta la sospensione del sussidio. Va, inoltre, ricordato che quando si perde il diritto ad ottenere la misura contro la povertà si rischia di non poter presentare una nuova domanda per i successivi 18 mesi.

Per quanto concerne la situazione patrimoniale, la normativa prevede che il patrimonio mobiliare non abbia un valore superiore a 6mila euro (aumentato di 2.000 euro per ogni persona che fa parte del nucleo familiare).

Il tetto massimo è pari a 10mila euro. A questo limite si deve aggiungere una maggiorazione di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. I massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare con disabilità.

Aumenti

Una volta presentato l’Isee e ricalcolato l’importo, lo scenario che si presenta per i beneficiari del sussidio economico è il seguente: può capitare che l’Isee sia simile a quello del 2021 e che quindi non ci sia nessuna variazione dell’importo del reddito di cittadinanza rispetto all’anno precedente. In un altro caso, invece, l’indicatore potrebbe risultare più alto rispetto all’anno precedente e quindi l’importo del sostegno economico potrebbe essere ridotto o addirittura azzerato. Se invece la situazione economica è peggiorata nel 2020 rispetto al 2019, allora lo scenario cambia: in quel caso è possibile che l’importo del Reddito di Cittadinanza venga aumentato. Ci sono anche casi di chi avrà un Isee superiore ai limiti previsti e di conseguenza il RdC sarà revocato.

Pagamenti

I nuovi beneficiari del reddito e coloro che ne hanno richiesto il rinnovo avranno l’erogazione dell’assegno a metà mese, solitamente il 15. Per tutti quelli che hanno ottenuto almeno una mensilità negli ultimi mesi, il pagamento arriva verso la fine del mese. Solitamente il 27 del mese.

A febbraio, però, il 27 cade di domenica. L’Inps comunicherà prossimamente l’eventuale pagamento RdC anticipato a venerdì 25 febbraio, oppure il rinvio dell’accredito a lunedì 28 febbraio 2022.