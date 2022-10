C’è tempo fino al 24 ottobre per richiedere il bonus psicologico, dopodiché non sarà più possibile fare domanda. La misura di sostegno è stata introdotta dal governo per sostenere le spese di assistenza psicologica chi soffre di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica anche a causa della pandemia e della crisi economica.

Bonus psicologico, ancora pochi giorni per fare richiesta: chi può ottenerlo

Il bonus è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. Viene erogato fino al raggiungimento della somma massima assegnata: 600 euro per Isee inferiore a 15mila euro, 400 per Isee compreso fra i 15mila e i 30mila, 200 per Isee fra i 30mila e i 50mila.

Per accedere alla misura di sostegno bisogna presentare la domanda solo in via telematica. È necessario accedere al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, con queste modalità: il portale web o il Contact Center Integrato. Al portale web si accede tramite il servizio online raggiungibile al sito dell’Inps. In alternativa si può ricorrere allo Spid di livello 2 (o superiore) oppure alla Carta di identità elettronica 3.0 o alla Cns, la Carta nazionale dei servizi.