Si ha tempo fino al 30 novembre per presentare domanda per ottenere il bonus da 200 euro. Durante la procedura, però, l’Inps effettua delle verifiche che allungano i tempi, di conseguenza alcune categorie di lavoratori potrebbero rischiare di non poter ricevere l’indennità.

Bonus 200 euro, i tempi si allungano ma occhio alla vicina data di scadenza

Il sito specializzato QuiFinanza ha fatto una prova e ha constato che la verifica dell’Istituto nazionale della previdenza sociale risulta essere ancora in corso per una domanda presentata il 6 ottobre.

Le tempistiche per l’invio della domanda sono state stabilite con diverse circolari, suddivise per categorie. Ad esempio, i titolari di partita Iva possono presentarla dal 26 settembre al 30 novembre.

Le altre categorie che devono fare domande per ottenere il bonus sono: iscritti alla gestione speciale degli artigiani; iscritti alla gestione speciale dei commercianti; iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali; pescatori autonomi; liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

La domanda

È possibile inviare la domanda mediante il sito online dell’Inps. Nello specifico, si può accedere al modulo di richiesta tramite portale MyInps (dopo autenticazione PIN, SPID, CIE o CNS). In alternativa, può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).