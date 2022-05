Chi ha un amico a quattro zampe potrà richiedere il bonus cani e gatti 2022. Si tratta di una detrazione fiscale, confermata dalla legge di bilancio, pensata per agevolare chi possiede animali domestici o impiegati in pratica sportiva a condizione che siano detenuti legalmente.

Con il bonus è possibile risparmiare sulle imposte il 19% di alcune spese che si sostengono per gli animali domestici, nel limite massimo di 500 euro, a patto che le spese sfiorino la franchigia di 129,11 euro.

Quali sono le spese detraibili

Le spese che si possono portare in detrazione nella percentuale, sono le seguenti:

cure mediche veterinarie;

analisi di laboratorio per accertamenti veterinari;

interventi chirurgici eseguiti da strutture veterinarie specializzate;

medicinali per la cura dell’animale prescritti dal medico veterinario.

Per potere accedere al bonus è necessario che le spese sostenute per gli animali domestici siano state pagate con mezzi di pagamento tracciabili. Sono quindi validi i pagamenti effettuati con bancomat, carta di credito, bonifico bancario o postale. In alternativa occorre produrre lo scontrino o la fattura e il proprio codice fiscale.

Come fare domanda

Ottenere il bonus animali 2022 è molto semplice. È necessario infatti compilare alcuni campi presenti nei moduli per la dichiarazione dei redditi.

Chi presenta il modello 730 deve indicare le spese veterinarie all’interno della sezione I, rigo da E8 a E10 “Altre spese”. Il codice è il “29” per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.

Nel modello Redditi invece le spese per cani e gatti devono essere indicate da RP8 a RP13. Anche in questo caso il Codice da utilizzare è il “29”.