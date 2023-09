Ieri sera, nell’ospedale Cardarelli di Napoli, è deceduto – a seguito delle complicazioni cliniche per le gravi ustioni riportate – il 53enne Salif Lancone del Burkina Faso.

Bombola di gas esplosa a Casoria: è morto il 53enne rimasto ferito

L’uomo era rimasto ferito lo scorso 17 settembre per l’esplosione di una bombola di gas all’interno dell’appartamento dove viveva, situato all’interno di un condominio che sorge in via Padre Ludovico da Casoria.

Il 53enne del Burkina Faso era apparso subito grave: trasportato al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, è morto dopo quattro giorni di agonia. La deflagrazione ha causato gravi danni strutturali all’edificio in cui si è verificata la tragedia: l’appartamento in cui viveva il 53enne è stato dichiarato inagibile, così come l’intera verticale della palazzina. Sgomberate anche quattro famiglie.