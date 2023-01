Erano le tre di notte quando un ordigno è esploso in via Siani, a Villaricca, al confine con il comune di Giugliano. La bomba è deflagrata all’esterno di un’agenzia assicurativa. Svegliati decine di residenti.

Bomba nella notte tra Giugliano e Villaricca: nel mirino un’assicurazione

Autori e movente restano al momento sconosciuti. L’esplosione ha sventrato il cancello di ingresso e danneggiato la saracinesca dell’attività commerciale. Completamente disintegrata l’insegna, i cui detriti sono stati scaraventati in strada dalla forza dell’ordigno. Per fortuna non ci sono feriti. A quell’ora nessuno stava transitando lungo via Giancarlo Siani, ma il boato generato dalla deflagrazione è stato distintamente avvertito da molti residenti, alcuni dei quali hanno allertato i carabinieri.

I militari dell’Arma della stazione di Villaricca, sopraggiunti sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso e avvisato i titolari dell’attività. L’area al momento è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori indagini. Gli investigatori al momento non escludono alcuna pista, dalla vendetta privata al racket. Da valutare l’eventuale presenza di immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire l’identità degli autori del raid.