Cresce la curva dei contagi in Campania. Sono 13.888 i nuovi positivi in Campania su 132.821 tamponi processati nella giornata di ieri. A renderlo noto è l’Unità di Crisi nel bollettino giornaliero.

Campania, il tasso di positività supera il 10%

Aumenta ancora il tasso di positività: oggi, 1 gennaio 2022, è positivo il 10,45% dei test, poco più di ieri quando l’indice di contagio era al 9,93%. Si contano anche 4 decessi: tre persone sono morte nelle ultime 48 ore; mentre una è deceduta in precedenza ma soltanto ieri è stata registrata.

Torna a crescere anche il numero dei ricoveri in Campania. Attualmente in terapia intensiva ci sono 55 persone, 7 in più rispetto a due giorni fa. I posti letto di degenza ordinaria occupati nelle strutture campane sono momentaneamente 686, 9 in più nelle ultime 48 ore.

Scuole chiuse per vaccinare gli studenti

Scuole elementari chiuse in presenza per un mese – e quindi con lezioni in Dad – per procedere con le vaccinazioni e consentirne la riapertura in sicurezza. E’ l’ipotesi che si sta valutando in Campania. “In questo momento – ha affermato ieri il presidente Vincenzo De Luca durante la diretta del venerdì – il grosso del contagio Covid riguarda le età di 5-11 anni e 0-16 anni. Credo valga la pena di riflettere, sapendo che la tutela della salute è un tema prioritario dei bimbi”.