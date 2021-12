Oggi in Campania si registrano 14458 positivi, il dato importante è che 12.100 sono asintomatici, non hanno patologie particolari”. Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nell’ultima diretta di questo 2021.

Le parole di De Luca in diretta

“Da lunedì 3 gennaio Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Calabria, Friuli, Marche, Bolzano, Trento e Sicilia diventano zona gialla. La Campania resta ancora zona bianca. Abbiamo fatto l’impossibile e registriamo un risultato di cui essere orgogliosi. Ma per la prima volta ieri abbiamo superato la soglia del 15% di ricoveri nell’area medica”.

“Sapete – spiega De Luca – che le soglie stabilite a livello nazionale sono il 10% posti in terapia intensiva e 15% in area medica. E le regioni non devono sforare questi due parametri per rimanere in zona bianca. Per quanto riguarda le terapie intensive siamo ancora al di sotto del 10%, siamo all’8,73% di occupazione, ma per l’area medica siamo un punto sopra il 15%.

Devo dire che questo risultato è eccellente nonostante tutto. Abbiamo fatto un lavoro straordinario in questi mesi grazie al personale sanitario e alcune decisioni prese in anticipo dalla Campania”.

“Dobbiamo essere prudenti – aggiunge De Luca – per evitare di chiudere la Campania e chiudere gli ospedali. Oggi manteniamo la Campania in zona bianca senza aver chiuso gli ospedali.

Un anno fa, a causa del picco di contagi, chiudemmo Loreto Mare, San Giovanni Bosco, Pronto Soccorso del Cardarelli, il Ruggi d’Aragona a Salerno. Avevamo eliminato tutta l’attività non di emergenza per ospitare pazienti Covid.

Oggi stiamo cercando di evitare per quanto possibile di chiudere gli ospedali. Cercheremo di andare avanti così fino a quando potremo reggere. Rispetto a un anno fa abbiamo alcune centinaia di dipendenti in meno nel nostro sistema sanitario”.