Bloccati in moto con pistola clandestina e 2.500 euro in contanti: arrestati due giovani a Napoli Chiedi a ChatGPT

Nella notte appena trascorsa, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto due giovani, rispettivamente di 28 e 22 anni, entrambi originari di Brusciano e con precedenti di polizia, per porto illegale di arma clandestina, munizionamento e ricettazione.

Bloccati in moto con pistola clandestina e 2.500 euro in contanti: arrestati due giovani a Napoli

L’intervento è scattato in via Salvator Rosa, dove una pattuglia dei Falchi della Squadra Mobile ha notato un gruppo di giovani a bordo di motocicli sfrecciare a forte velocità, effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale. L’atteggiamento sospetto ha spinto gli agenti a intervenire immediatamente, intimando l’alt ai soggetti.

Durante le fasi di identificazione e controllo, due dei fermati sono stati trovati in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di sette cartucce, e di una somma in contanti pari a circa 2.500 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Alla luce dei gravi elementi raccolti, i due giovani sono stati arrestati e condotti presso gli uffici della Questura, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.