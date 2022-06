Scoperto tesoro della droga tra Casavatore e Secondigliano. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno posto sotto sequestro circa 130 chili di sostanze stupefacenti.

Scoperto tesoro della droga tra Casavatore e Secondigliano: sotto chiave 130 chili di stupefacenti

Durante la notte i militari stavano effettuando un servizio di perlustrazione nelle strade della zona conosciuta come “terzo mondo” nel quartiere Secondigliano. I Carabinieri hanno notato un 27enne e lo hanno perquisito trovandolo in possesso di diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, di 7 dosi di marijuana e di 1 dose di hashish.

Ad avviare indagini ben più importanti però il ritrovamento nelle tasche del ragazzo di diversi bigliettini con indirizzi di Casavatore e numeri di telefono. Sono partite le perquisizioni che hanno portato i militari dell’Arma in un’abitazione all’apparenza abbandonata a Casavatore. Gli uomini della Benemerita hanno scoperto marijuana suddivisa in diversi confezionamenti per un peso complessivo di 115 chili. In un’altra stanza 5 chili e mezzo di hashish.

Serra artigianale e contanti

Le sorprese per i carabinieri non sono finite qui. Fuori la terrazza, all’interno di una serra artigianale, hanno trovato 4 piante di cannabis indica per un peso complessivo di quasi 3 chili e diverso materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Rinvenuti e sequestrati 1150 euro in contanti ritenuti provento del reato.

Adesso sono in corso indagini per risalire alla proprietà e alla disponobilità dei locali dove erano nascosti quasi 130 chili di droga dal valore di circa 150mila euro. Un “tesoro” destinato a inondare le piazze di spaccio dell’hinterland.