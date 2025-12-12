Blitz nel rione Toiano a Pozzuoli, malato oncologico arrestato per droga: in casa oltre un 1 chilo di hashish

Notte di controlli e arresti da parte dei carabinieri tra Napoli Est e l’area flegrea. Due persone incensurate e insospettabili, che non si conoscevano tra loro, sono finite in manette per detenzione e spaccio di droga, accomunate dall’inesperienza e dalla scelta di entrare nel giro dello stupefacente a prescindere dall’età.

Ponticelli, circolo abusivo e cocaina nascosta in un deposito

Siamo nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. È quasi l’una di notte quando i carabinieri della locale stazione percorrono via Carlo Miranda. Davanti a un locale adibito a deposito notano la presenza di diversi giovani. Alla vista della gazzella, il gruppo tenta di allontanarsi.

All’interno del locale, trasformato in un circolo ricreativo abusivo, i militari trovano numerose cicche di sigarette e un forte odore di droga. La perquisizione porta al sequestro di 40 confezioni di cocaina, chiuse termicamente e nascoste tra valigie in disuso. In un cassetto anche 175 euro in contanti, rotoli di plastica trasparente e bustine autosigillanti. Il locale è di proprietà di un 25enne incensurato, arrestato e condotto in carcere, dove resta in attesa di giudizio.

Toiano, un chilo di hashish in casa di un pensionato

Nelle stesse ore, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli eseguono una perquisizione nel rione Toiano. A finire nei guai un uomo di 51 anni, pensionato e malato oncologico, ritenuto insospettabile.

Nella camera da letto, illuminata solo dalla luce dell’abat-jour, vengono trovati 10 tocchetti di hashish e mezzo panetto poggiati su un tavolino. Accanto al letto, altri 10 panetti integri della stessa sostanza, contrassegnati da etichette di note marche della moda già emerse in precedenti operazioni antidroga.

In totale, lo stupefacente sequestrato pesa 1 chilo e 130 grammi. Nel cassetto del comodino anche 130 euro in contanti e uno smartphone con conversazioni riconducibili allo spaccio. L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.