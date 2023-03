Sono 14 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla DDA della Procura di Napoli ed eseguite questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni. A carico dei destinatari dei provvedimenti ci sono gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Maddaloni, sgominata organizzazione della droga: 14 arresti

Le indagini si sono concentrate tra dicembre 2018 e maggio 2020 e hanno permesso di accertare l’esistenza di un’associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti operante nel territorio di Maddaloni e in diversi Comuni delle province di Caserta e Napoli. Stamattina, i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in carcere ed arresti domiciliari nei confronti dei 14 soggetti. Più di 40 i soggetti indagati.

Gli investigatori hanno ricostruito, nel dettaglio, l’esistenza di un gruppo organizzato di soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina, crack e marijuana. 11 gli arresti eseguiti in flagranza di reato. A confermare l’esistenza l’esistenza di una vera e propria piazza di spaccio anche la contestazione di 13 violazioni di detenzione per uso personale di stupefacente ad altrettanti assuntori e il sequestro di diversi quantitativi di cocaina (869 grammi), hashish (100 grammi), marijuana (1,200 grammi) e crack (361 grammi) per un totale di 2,530 kg.

Sotto chiave soldi e armi

Nel corso dell’operazione, i militari dell’Arma hanno messo sotto chiave anche la somma complessiva di 12mila euro. Sequestrate infine anche armi e munizioni. Nello specifico una pistola semiautomatica calibro 6,35; 14 cartucce calibro 6,35 e 13 cartucce calibro 7,65.