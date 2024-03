Continuano le operazioni ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Circa 200 operatori, dalle prime ore del mattino, stanno eseguendo numerose perquisizioni ad Afragola, Casoria e Caivano.

Blitz interforze tra Afragola, Casoria e Caivano: 200 operatori in campo

L’ultima operazione interforze risale a un mese fa, al Parco Verde di Caivano. Circa 250 operatori delle diverse forze dell’ordine erano stati impegnati nell’esecuzione di numerose perquisizioni e controlli. In quella circostanza un uomo era stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre altre persone erano state denunciate a vario titolo.

In quella circostanza i militari dell’Arma avevano sequestrato due fucili da caccia poiché detenuti senza le prescritte autorizzazioni e diverse quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, denaro contante ed un impianto di videosorveglianza collegato.