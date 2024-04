Oggi pomeriggio, lunedì 22 aprile, Vincenzo De Luca ha visitato a Caivano il cantiere dove sono in corso di realizzazione la Casa di Comunità e la Centrale Operativa Territoriale.

La Primavera di Caivano

L’occasione è stata utile per illustrare le le iniziative della Regione Campania relative alla “Primavera di Caivano”, una rassegna di eventi musicali, teatrali e di spettacolo, che avrà luogo nei prossimi mesi e che vedrà la partecipazione di artisti di livello nazionale.

Tra i cantanti annunciati ci sono: Sonora Junior Sax, Big Mama e The Kolors, che si esibiranno rispettivamente i prossimi 7 e 8 giugno e a settembre (in una data ancora da definire). Ma sono previsti anche incontri con Lello Arena e Nino Frassica.

Ospedale di comunità e fondi per la riprogettazione edilizia

Per quanto riguarda la riqualificazione edilizia, la regione ha previsto a Caivano un investimento di 3 milioni di euro per la riprogettazione degli spazi porticati nei rioni Mattoni Rossi e Parco Verde. I fondi stanziati saranno utilizzati con l’intento di combinare interventi tradizionali di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia con azioni innovative di natura immateriale.

Il governatore ha inoltre annunciato che lavori della centrale operativa territoriale si completeranno il prossimo 31 maggio.

«Sta nascendo qui un vero e proprio polo ospedaliero – ha detto De Luca – Da questa centrale si potranno segnalare le esigenze sanitarie, anche gravi, per garantire una presenza e un’assistenza immediata. Realizziamo in questa struttura anche un ospedale di comunità e una casa di comunità, che serviranno per dare ai cittadini l’80% delle prestazioni sanitarie. Qui abbiamo la possibilità di realizzare laboratori, centri di analisi, assistenza medica».