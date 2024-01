È in corso, dalle prime luci dell’alba, un ulteriore servizio ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a Caivano.

Blitz interforze al Parco Verde di Caivano: 250 uomini impegnati

L’area interessata è quella del “Parco Verde” e delle località limitrofe, dove circa 250 operatori delle diverse forze dell’ordine sono impegnati nell’esecuzione di numerose perquisizioni e controlli.

Un servizio strutturato e continuativo, quello messo in campo stamane, che vede coinvolti anche i reparti specializzati come la Polizia Scientifica, le Unità Cinofile antidroga della Polizia di Stato, il Nucleo Cinofili antidroga. L’intera attività sarà coadiuvata dalla Polizia Metropolitana di Napoli e dai Vigili del Fuoco. Sarà controllata dall’alto da un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato; tutto a testimonianza della presenza dello Stato sul territorio.

Ieri un’altra operazione a Caivano

Soltanto ieri i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno scoperto un “market” dello stupefacente in via Cairoli, in pieno centro storico di Caivano. Grazie all’occhio elettronico di un drone che ha sorvolato la città, i militari dell’Arma hanno mappato ogni possibile rifugio per spacciatori e acquirenti.

Dopo ore di monitoraggio, hanno trovato il nascondiglio proprio nella stradina a ridosso di via Garibaldi. Nell’operazione odierna, i militari hanno denunciato 4 persone per spaccio di droga e ricettazione e sequestrati in alcuni locali 200 grammi di hashish, 100 proiettili calibro 38 special, 34mila euro in contante, oltre che un sofisticato sistema di videosorveglianza.