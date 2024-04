È stata avvicinata da un uomo mentre stava passeggiando in via Padula a Casoria, ieri pomeriggio, quando per reagire al tentativo del balordo di rubarle la borsa è stata picchiata con calci e pugni.

Rapina a Casoria, picchia con calci e pugni una 44enne in strada per rubarle la borsa

La vittima, una donna di 44 anni, è stata trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore per ricevere cure mediche, presentando fratture al braccio e alla gamba con una lesione al cuoio capelluto.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della stazione di Casoria, il malvivente era a bordo di un’auto quando si è avvicinato alla 44enne. Dopo essere sceso dall’abitacolo, ha prima strattonato violentemente la vittima nel tentativo di rubarle la borsa.

Di fronte alla resistenza della donna, l’aggressore l’ha afferrata per i capelli e successivamente l’ha colpita con calci e pugni fino a impossessarsi del bottino e darsi alla fuga. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei militari dell’Arma, che hanno già acquisito i sistemi di videosorveglianza e sono impegnati nella ricerca del rapinatore.