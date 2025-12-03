Blitz della Polizia Metropolitana: maxi sequestro di rifiuti e merce contraffatta tra Sant’Antimo e Napoli

Tra Napoli e provincia, la polizia metropolitana ha messo a segno due importanti operazioni a Sant’Antimo e Porta Capuana sequestrando 380 tonnellate di rifiuti e merce contraffatta per un valore di 11 mila euro. Gli interventi, avvenuti sotto il comando di Lucia Rea, rientrano nelle strategie di contrasto ai reati ambientali e alla criminalità diffusa, in coordinamento con Prefettura e Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza.

Sant’Antimo: sequestrate 380 tonnellate di rifiuti tessili

La Sezione Ambiente/Stradale ha eseguito un maxi sequestro di 380 tonnellate di rifiuti tra scarti della lavorazione tessile e indumenti usati. Il materiale era stoccato in un capannone di 2.000 mq (200 tonnellate) e nell’area adiacente (180 tonnellate). L’operazione si colloca nell’ambito degli interventi attuati in base alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla Terra dei Fuochi. Un noto pregiudicato locale è stato deferito per traffico e smaltimento illecito di rifiuti.

Porta Capuana: sequestrate scarpe contraffatte di marchi di lusso

Nella zona della Stazione Centrale, in attuazione delle direttive del prefetto Michele Di Bari, gli agenti hanno fermato un’auto condotta da un cittadino extracomunitario regolare, risultato privo di patente. Nel veicolo sono stati trovati 4 borsoni con 106 paia di scarpe contraffatte dei brand Gucci, Louis Vuitton, Nike e Armani, per un valore stimato di 11.000 euro. L’uomo è stato denunciato per possesso di merce contraffatta e ricettazione, mentre tutta la merce è stata sottoposta a sequestro penale.