Prosegue l’attività di controllo degli agenti della Polizia Municipale di Giugliano sul territorio. Stavolta, i caschi bianchi hanno sequestrato un dehors ad un caseificio in via Appia, perché ritenuto abusivo.

Blitz della Municipale a Giugliano, sequestrato dehors abusivo a un caseificio

“Le attività del nucleo di polizia edilizia sono un’eccellenza – dichiara il comandante Emiliano Nacar –. Sebbene con pochi poliziotti, non arretriamo di un passo“. Il titolare dell’attività commerciale è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Qualche giorno fa, i caschi bianchi sono stati impegnati in un’attività di contrasto ai parcheggiatore abusivo. In particolare, i controlli si sono concentrati nel mercato settimanale. Qui sono stante elevate sanzioni per 1500 euro a carico di diversi soggetti e sequestrate le somme indebitamente percepite.