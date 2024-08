Nelle prime ore di questa mattina, la Guardia Costiera ha condotto un blitz in uno stabilimento balneare abusivo a Varcaturo.

Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno sequestrato 40 ombrelloni e 100 lettini, oltre a strutture utilizzate come bar e spogliatoi, tutti installati illegalmente su suolo demaniale senza alcun titolo autorizzativo. Al termine delle operazioni, le autorità hanno apposto i sigilli a tutte le dotazioni e ai locali, liberando complessivamente 3.800 mq di spiaggia che erano stati illecitamente occupati. L’area è stata così restituita alla libera fruizione dei cittadini.

Operazione “Mare e Laghi Sicuri”

Il responsabile dello stabilimento è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per le violazioni accertate. Questa operazione rientra nel più ampio contesto dell’operazione estiva “Mare e Laghi Sicuri 2024”, coordinata dalla Direzione Marittima della Campania, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle attività balneari e la tutela delle aree demaniali.

L’operazione, frutto di un’attenta attività di indagine condotta dal nucleo di polizia giudiziaria dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, ha visto coinvolti i militari della Guardia Costiera di Pozzuoli e di Baia, supportati dai Carabinieri della Stazione di Varcaturo.

Le attività di vigilanza della Guardia Costiera continueranno per tutta la stagione balneare, anche in collaborazione con altre forze dell’ordine, per assicurare che le spiagge e le aree demaniali siano utilizzate in conformità con la legge e nel rispetto dell’ambiente.