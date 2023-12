Nella serata di ieri, gli agenti di Polizia del Commissariato San Giovanni-Barra hanno tratto in arresto una ragazza di 27 anni per detenzione illecita di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Blitz antidroga a Napoli, 3 arresti: c’è un minorenne e una ragazza

La giovane ha tentato di ostacolare un controllo degli agenti all’interno della sua abitazione. Con non poca difficoltà, è stata bloccata e ammanettata. All’interno di un armadio in camera da letto, infatti, gli agenti hanno rinvenuto 37 involucri di cocaina del peso di 75 grammi circa, un panetto di hashish del peso complessivo di circa 102 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 6.590 euro.

Nella mattinata di ieri, invece, a Scampia, gli agenti del Commissariato locale hanno effettuato un’operazione antidroga all’interno della Vela Gialla di Viale della Resistenza. I poliziotti, dopo un servizio di osservazione, hanno notato quattro soggetti, posizionati davanti all’ingresso dello stabile, che, oltre a svolgere funzioni di vedette, stavano gestendo l’afflusso degli acquirenti. Al secondo piano della Vela Gialla, inoltre, c’era un uomo che consegnava la droga in cambio di soldi.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il pusher trovandolo in possesso di 65 involucri di eroina del peso di 50 grammi circa, 42 involucri di cocaina del peso di 27 grammi circa e 142 euro, evidente provento dell’attività delittuosa; inoltre, durante l’attività, hanno bloccato una delle vedette poste all’ingresso dello stabile, mentre le altre sono riuscite a far perdere le loro tracce. Pertanto, gli indagati, identificati per due napoletani di 33 e 16 anni sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.