A tradirlo il forte odore proveniente dalla camera da letto. Gaetano Chianese, 22 anni, è finito in manette dopo essere stato scoperto dai carabinieri in possesso di ben 12 chili hashish nascosti nella sua abitazione di Frattamaggiore.

Blitz in casa a Frattamaggiore, 22enne arrestato: nascondeva 12 chili di droga

I militari dell’Arma hanno condotto una perquisizione a casa del pusher. Dopo un normale controllo tra le varie stanze dell’appartamento, gli uomini della Benemerita sono stati richiamati da un odore intenso che proveniva dalla zona notte. A quel punto, uno di loro si è inginocchiato per controllare il pavimento ha fatto la scoperta: 12 chili di hashish occultati sotto il letto, 68 grammi di cocaina e altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente, così come accertato dai controlli, era nascosto in un borsone. All’esito della perquisizione però non è stata trovata soltanto droga. Gaetano Chianese nascondeva in casa anche 57 proiettili a salve, un passamontagna e uno sfollagente. Il 22enne è stato dunque arrestato e portato in carcere con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Ora è in attesa di giudizio e verrà giudicato con rito direttissimo.