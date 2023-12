Un rimessaggio, privo di alcun tipo di autorizzazione, al cui interno c’erano un‘officina meccanica, una carrozzeria e un’attività di fabbro tutte abusive. A farne la scoperta il personale della sezione Ambiente e Commercio della Polizia Municipale di Giugliano, guidato dal capitano Salvatore Borgese, unitamente alle altre forze dell’ordine e all’esercito.

“Bionde” di contrabbando, officina e fabbro abusivi tra Lago Patria e Varcaturo: un arresto e multe salate

I controlli sono stati eseguiti ieri mattina, in via Madonna del Pantano, tra Lago Patria e Varcaturo, a Giugliano, e si sono conclusi in serata. Qui, lungo la fascia costiera, gli agenti della municipale insieme alle altre forze dell’ordine hanno trovato le tre attività illecite.

Sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro e sono stati denunciati i rispettivi titolari per trattamento e smaltimento illecito dei rifiuti. Inoltre, durante l’attività di controllo delle forze dell’ordine, sono stati scoperti circa 300 kg di sigarette di contrabbando, che corrispondono a 13.600 pacchetti) che era stati nascosti in un soppalco coperti da una tenda.

Al termine dell’ispezione, è stato arrestato un uomo – C.C., 60 anni – che sarà giudicato dal Tribunale di Napoli Nord già questa mattina.