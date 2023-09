Sono stati celebrati ieri i funerali della piccola Aurora Savino, la bimba di appena un mese e mezzo morta dopo un bagnetto a contatto con acqua bollente avvenuto nella sua abitazione. Per la vicenda risultano indagati i genitori, Emanuele e Anna. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Nicola Magno davanti a una folla commossa formata da amici e parenti.

Bimba morta con ustioni nel casertano, ieri i funerali della piccola Aurora

Il corpicino della bimba era contenuto in un piccolo feretro bianco. A portare la bara tra le braccia il papà. Il rito funebre è stato celebrato dal parroco don Carmine Pirozzi. “Bisogna essere responsabili e maturi, i bambini sono sacri”, ha detto il prete durante la sua omelia, così come riporta Edizionecaserta.

All’uscita del feretro sono stati fatti volare in cielo tantissimi palloncini bianchi e la mamma, Anna, è scoppiata in lacrime. Successivamente il feretro è stato portato in cimitero.

Le indagini

Sul fronte giudiziario si attendono intanto gli esiti dell’esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Al momento la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha iscritto nel registro degli indagati i genitori.

Sotto la lente di ingradimento degli inquirenti le ecchimosi e le ustioni presenti sul corpicino della bimba, provocate probabilmente dall’uscita involontaria di acqua bollente durante il bagnetto. Non si esclude però che la morte possa essere sopraggiunta per altre ragioni.