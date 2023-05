Con la grande cavalcata degli azzurri fino allo scudetto è diventato sempre più difficile accaparrarsi biglietti per assistere alle partite allo stadio Maradona. Code interminabili per i tifosi sia online che nelle ricevitorie. E non manca chi ha pensato di mettere in piedi un truffa, falsificando i titoli d’ingresso per l’impianto di Fuorigrotta. Un giro da centinaia di migliaia di euro.

Biglietti “pezzotti” per le partite Napoli, coinvolti anche steward e ricevitorie

A scoprire l’associazione a delinquere è stata la Guardia di Finanza. Le indagini avrebbero fatto emergere la vendita di biglietti alterati, secondo gli inquirenti anche con con la compiacenza di steward e di alcune ricevitorie di Napoli e provincia.

I biglietti sarebbero stati dapprima emessi indicandovi nominativi di fantasia, in modo da assicurarsene l’accaparramento e anticipare il “sold out” dello stadio; quindi ceduti agli acquirenti, individuati anche attraverso i social network, ad un prezzo notevolmente superiore e, in alcuni casi, anche doppio rispetto a quello ufficiale.

Le generalità degli intestatari dei titoli venivano modificate in modo da farle coincidere con quelle dei soggetti che si presentavano ai varchi di accesso allo stadio. Nell’illecita attività sarebbe emerso anche il coinvolgimento degli addetti ai controlli allo stadio che, dietro compenso in denaro, avrebbero agevolato l’ingresso dei detentori dei biglietti alterati senza effettuare gli adeguati controlli.

Perquisizioni in corso

Questa mattina i finanzieri hanno seguito una serie di perquisizioni. Proseguono ancora le indagini per fare luce sulla catena della maxi-truffa che ha inondato il mercato dei ticket di tagliandi alterati.