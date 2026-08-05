Ischia, documento falso per ottenere sconto residenti: arrestato corteggiatore di “Uomini e Donne”

Un documento d’identità con una falsa residenza per usufruire della tariffa agevolata sui collegamenti marittimi. È quanto avrebbero scoperto i carabinieri a Ischia durante un controllo effettuato al porto. Nei guai è finito un 56enne napoletano, già apparso in una nota trasmissione televisiva pomeridiana condotta da Maria De Filippi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di possesso di un documento falso e dovrà rispondere anche di truffa ai danni della compagnia di navigazione.

Il controllo dei carabinieri al porto di Ischia

I militari della stazione locale erano impegnati nei consueti controlli nell’area portuale quando hanno notato il 56enne in procinto di lasciare l’isola. Fermato per un accertamento, l’uomo avrebbe manifestato sorpresa per non essere stato riconosciuto, raccontando di avere partecipato a una popolare trasmissione televisiva. I carabinieri hanno comunque proseguito il controllo e la perquisizione. Il 56enne ha inizialmente mostrato una carta d’identità risultata autentica. All’interno della sua borsa, però, i militari hanno trovato un secondo documento intestato alla stessa persona.

La residenza falsa a Barano d’Ischia

La seconda carta d’identità riportava come luogo di residenza Barano d’Ischia. Un dettaglio che avrebbe permesso all’uomo di acquistare i biglietti per i traghetti beneficiando delle tariffe ridotte riservate ai residenti sull’isola. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il 56enne avrebbe già utilizzato il documento il 3 agosto per acquistare un biglietto a prezzo agevolato. Poco prima del controllo al porto avrebbe tentato nuovamente di ottenere lo stesso sconto.

Arrestato il 56enne napoletano

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno arrestato l’uomo per possesso di un documento falso. Il 56enne dovrà rispondere anche dell’ipotesi di truffa ai danni della compagnia di navigazione. Le contestazioni formulate nei suoi confronti dovranno essere valutate nel corso del procedimento giudiziario.