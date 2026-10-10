Sant’Antimo, ladro in bici sfonda la porta della Pescheria degli Artisti: fuga con pochi euro

Nuovo furto alla Pescheria degli Artisti, conosciuta anche come “Il Sole di Notte”, a Sant’Antimo. Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre un uomo è arrivato in bicicletta davanti all’attività commerciale, ha danneggiato la porta d’ingresso ed è riuscito a entrare nel locale, dal quale è poi fuggito con poche decine di euro.

Il ladro arriva in bicicletta: il furto ripreso dalle telecamere

La sequenza sarebbe stata registrata dall’impianto di videosorveglianza della ristopescheria. Stando alle immagini raccontate dal titolare, l’uomo avrebbe compiuto alcuni giri di ricognizione all’esterno, prima di colpire ripetutamente l’ingresso fino a sfondarlo. Una volta all’interno, avrebbe portato via una somma modesta, per poi allontanarsi.

Il proprietario, Luca Di Stefano, noto sui social come “Luca Il Sole di Notte”, ha raccontato l’accaduto attraverso video pubblicati sui canali dell’attività, esprimendo amarezza soprattutto per i danni materiali. Secondo quanto riferito dal commerciante, il bottino sarebbe stato di circa 30-40 euro, mentre la porta danneggiata avrebbe richiesto una riparazione da oltre mille euro.

L’amarezza del titolare: danni superiori al bottino

Nel suo intervento sui social Di Stefano ha commentato con un misto di ironia e delusione il gesto del ladro, sottolineando la sproporzione tra il denaro sottratto e il costo della riparazione. La porta, ha spiegato, è stata fatta sistemare subito per consentire all’attività di proseguire il lavoro. Teleclubitalia aveva già raccontato gli sviluppi giudiziari dell’agguato avvenuto nella stessa attività, un episodio distinto dal furto. Per la ristopescheria non si tratta del primo episodio: nell’aprile 2025 il locale era già stato preso di mira da un furto. Le immagini del nuovo raid potrebbero essere utili a ricostruire l’accaduto e a identificare il responsabile. Non risultano, al momento, comunicazioni ufficiali su eventuali provvedimenti nei confronti dell’autore.