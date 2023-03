Attimi di terrore a Benevento in via Enrico Cocchia. Una donna di 60 anni si è lanciata dalla finestra della propria abitazione con l’intenzione di farla finita.

Benevento, donna si lancia nel vuoto: i poliziotti la prendono al volo

Come riporta il quotidiano locale Anteprima 24, la 60enne è rimasta in bilico per diverso tempo. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine allertate dai residenti che, nel frattempo, hanno cercato in tutti i modi di conviverla a farle fare un passo indietro. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Fortunatamente gli agenti di polizia giunti sul posto, insieme al personale sanitario, sono riusciti a prenderla al volo evitando la tragedia. Nell’intervento, due poliziotti sono rimasti feriti insieme alla signora. Tutti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Fonte foto: Anteprima24