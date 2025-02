Grande successo per l’inaugurazione della Bentini Medical Clinic, la nuova struttura sanitaria dedicata al benessere fisico e mentale, situata in via 2 Agosto n. 1 a Parete. Fondata dal dottor Raffaele Bentini, rinomato nutrizionista, e dalla dottoressa Imma Bentini, stimata neuropsicologa, la clinica rappresenta un punto di riferimento innovativo per la salute.

Benessere fisico e mentale, a Parete apre la Bentini Medical Clinic

La struttura si distingue per l’approccio multidisciplinare, grazie a un team altamente qualificato di medici nutrizionisti e psicologi, impegnati a offrire servizi personalizzati e di alta qualità.

Oltre alle consulenze specialistiche, la Bentini Medical Clinic propone corsi di formazione e preparazione per concorsi nelle forze armate, rispondendo così alle esigenze di chi aspira a intraprendere una carriera in ambito militare con una preparazione adeguata e mirata. La Bentini Medical Clinic si propone dunque come un centro di eccellenza dove competenza, innovazione e attenzione alla persona si incontrano per promuovere una visione completa e integrata del benessere.