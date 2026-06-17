Un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Aversa di arrestare in flagranza di reato un uomo di 46 anni, residente nella città normanna, ritenuto gravemente indiziato allo stato delle indagini di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Aversa, 46enne sorpreso a spacciare: arrestato in flagrante

L’operazione è stata condotta nella tarda serata di ieri, 16 giugno nell’ambito delle attività preventive e repressive quotidianamente svolte dall’Arma per contrastare il fenomeno della diffusione di droghe sul territorio. Nel corso di uno specifico servizio di osservazione e controllo, i militari dell’Arma hanno notato un sospetto scambio tra due persone. L’attenzione dei carabinieri si è concentrata sui movimenti dei soggetti che, secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, avrebbero appena concluso una cessione di sostanza stupefacente.

I militari sono intervenuti tempestivamente bloccando entrambi gli uomini e procedendo ai necessari accertamenti. Le verifiche hanno consentito di rinvenire sostanza stupefacente del tipo hashish e di raccogliere elementi ritenuti utili per ricostruire l’attività illecita appena consumata.

Sequestrati 16 grammi e 600 euro in contanti

La successiva perquisizione personale e domiciliare eseguita nei confronti del presunto pusher ha portato al sequestro di otto dosi di hashish, per un peso complessivo di oltre 16 grammi, già suddivise e pronte per la vendita al dettaglio. Nel corso delle operazioni è stata inoltre rinvenuta e sequestrata la somma di 635 euro in contanti, costituita da banconote di vario taglio, ritenuta compatibile con i proventi dell’attività di spaccio.

Tutta la sostanza stupefacente recuperata è stata posta sotto sequestro e custodita secondo le procedure previste, in attesa del successivo deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato. Anche il denaro sequestrato sarà versato sul libretto di deposito giudiziario a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’acquirente, un uomo di 56 anni residente nell’agro aversano, è stato identificato e segnalato alla competente Autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, il 46enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.