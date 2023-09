Ha fatto prima uscire i figli di casa poi ha impugnato un coltello e ha ucciso la moglie di 37 anni. È accaduto poco fa a Battipaglia, nel salernitano.

Battipaglia, 38enne uccide la moglie a coltellate

Un uomo di 38 anni ha ucciso la moglie coetanea e subito dopo ha avvertito i carabinieri. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma della locale compagnia diretti dal capitano Samuele Bileti, per i rilievi del caso. In casa ci sono i militari del Ris.

Teatro dell’omicidio via Flavio Gioia, in zona Lido Lago. A chiamare i soccorsi, secondo il Mattino, sarebbe stato proprio il marito che si sarebbe anche premurato di far uscire di casa i figli prima di aggredire la moglie. Attualmente l’uomo è in stato di fermo. Sul posto anche i militari del Ris per i rilievi del caso.

L’omicidio di Calvizzano

Altro dramma familiare questa mattina a Calvizzano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 75 anni, Luigi Abbate, ha ucciso a colpi di fucile la moglie e poi si è tolto la vita. L’episodio sarebbe da inquadrare nell’ambito dell’omicidio-suicidio. Alla base del gesto un momento di disperazione probabilmente dovuto allo stato di salute della coppia.