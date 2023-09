Omicidio-suicidio a Calvizzano, in via Pertini. Un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita con una pistola. Le vittime hanno 75 e 78 anni, entrambi sarebbero affetti da diverse patologie.

Calvizzano, omicidio-suicidio in casa: uccide la moglie e si toglie la vita

Stando alle primissime informazioni, pare che proprio in un momento di disperazione abbiano deciso di farla finita. A fare la drammatica scoperta sarebbe stato uno dei figli della coppia, tra l’altro carabiniere, che avrebbe tentato invano di mettersi in contatto con i genitori per poi recarsi presso la loro abitazione.

Sul posto ci sono i carabinieri della Compagnia di Marano per i rilievi del caso. Sarà da ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ipotesi, a fare fuoco sarebbe stato l’uomo, che avrebbe usato una pistola – regolarmente detenuta – per uccidere la moglie con un colpo alla testa e poi si sarebbe suicidato subito dopo puntando l’arma contro e stesso. I due corpi sono entrambi riversi su un divano.