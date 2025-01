Battere il Foggia per uscire dalla crisi, il Giugliano in campo stasera nell’anticipo 

Si apre al De Cristofaro il 25° turno del girone C di Serie C, anticipo che vede il Giugliano ricevere il Foggia tra le mure amiche. Tigrotti chiamati al successo e al riscatto per uscire da una crisi che ha portato i gialloblù a 3 ko consecutivi. Tante le assenze per Bertotto che deve fare i conti con diverse squalifiche ed infortuni. Fischio d’inizio alle 20:30.

È ora di ritornare a vincere in casa per il Giugliano

Giugliano che non vive di certo un momento felice della propria stagione 2025 ha fatto un solo punto ed è reduce da ben tre sconfitte consecutive. Il ko di domenica scorso contro il Catania ha fatto scivolare la squadra di Bertotto all’undicesimo posto, fuori dalla zona playoff. Gialloblù tra l’altro chiamati al successo davanti ai propri tifosi per una vittoria al De Cristofaro che ormai manca da fine Novembre. Ad affrontare i tigrotti arriva un Foggia rinvigorito dagli ultimi risultati cerca una continuità finora mancata in tutta la stagione.

Le probabili formazioni

Giugliano (4-3-3): Russo; Solcia, Minelli, Caldore, Valdesi; Peluso, Celeghin, De Rosa; Del Sole, Padula, D’Agostino. A disposizione: Anacoura, Iardino, Scaravilli, De Francesco, Nuredini, Vallarelli, Genovese, Njambe, Masala, Balde, De Paoli, Nepi. Allenatore: Valerio Bertotto.

Foggia (4-2-3-1): Perina; Silvestro, Salines, Camigliano, Vezzoni; Tascone, Da Riva; Zunno, Orlando, Emmausso; Murano. A disposizione: De Lucia, De Simone, Parodi, Dutu, Marzupio, Felicioli, Mazzocco, Danzi, Brugognone, Ascione, Santaniello, Sarr. Allenatore: Luciano Zauri.